Recuerda Guzmán Michel su detención, acusado de terrorismo
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CIUDAD VALLES.- El líder social y maestro de la UASLP, Miguel Ángel Guzmán Michel rememoró la detención de la que fue objeto hace un año y que lo mantuvo tras las rejas tres meses, acusado de terrorismo, en un caso que no tenía fundamento alguno.
El 20 de junio del año pasado, Guzmán Michel llegaba a la cafetería de Punto Novel a verse con una clienta, cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel de alta seguridad de Villa Aldama, a un lado de Perote, Veracruz, acusado de presuntos actos terroristas ocurridos en 2017 en los estados de Veracruz, Guerrero y Chiapas.
A pesar de que había pruebas contundentes de que Guzmán Michel estuvo en Valles como maestro y representante del Frente Popular Francisco Villa y otras agrupaciones, permaneció tres meses y un día en el penal, que él mismo describe como un lugar donde no existe la readaptación, sino la destrucción de los seres humanos.
Refirió que a pesar de que obtuvo una amnistía de parte de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República, el juez que llevó su caso, de apellido Quijano (quien amparó a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz acusado de decenas de casos multimillonarios de corrupción), el magistrado se negó a conceder el salvoconducto.
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Aunque está libre, ahora la lucha de Guzmán Michel es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Gobierno federal, porque ha indagado y hay posibles implicados en incriminarlo y conspirar contra él, debido a que ha sido una figura incómoda que busca la protección de pueblos indígenas y que se ha opuesto a la explotación de tierras mineras en varias ocasiones.
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