logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Refuerzan seguridad con varios operativos

Por Jesús Vázquez

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Refuerzan seguridad con varios operativos

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal inició un operativo especial por las distintas calles de la ciudad para reforzar la seguridad, donde se llevaron a cabo algunas detenciones de personas por faltas administrativas, además de brindar cobertura en instituciones educativas y de salud por la noche para evitar sean víctimas de los amantes de lo ajeno.

Personal operativo desplegó de manera coordinada recorridos por las distintas colonias y sectores de la ciudad, así como en comunidades a fin de marcar la presencia y recabar entre los habitantes información relativa a personas mal intencionadas dedicadas a cometer faltas o delitos en agravio al patrimonio familiar. 

Se implementaron acciones de reconocimiento nocturno en las zonas de comercios, cajeros, escuelas, hospitales, clínicas y centros de salud, para generar un ambiente de paz y seguridad.

Dentro de los recorridos de seguridad se realizó la detención de varias personas que cometían faltas al Bando de Buen Gobierno, pero que además trataban de desestabilizar la tranquilidad de la ciudadanía. Jorge Peña director de a policía municipal de Matehuala dijo que este tipo de intervenciones vienen a fortalecer las acciones en el quehacer de la seguridad y estabilidad social. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto sospechoso a los números de emergencias 911 y 4 88 8 2 06 47.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer casi fallece al accidentarse
Mujer casi fallece al accidentarse

Mujer casi fallece al accidentarse

SLP

Carmen Hernández

Realizan bacheo de calles de la ciudad
Realizan bacheo de calles de la ciudad

Realizan bacheo de calles de la ciudad

SLP

Carmen Hernández

Los trabajos eran urgentes, por los daños que presentaban

Derrapa motociclista y resulta lesionado
Derrapa motociclista y resulta lesionado

Derrapa motociclista y resulta lesionado

SLP

Redacción

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas
Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

SLP

Redacción

Fueron viviendas construidas por desarrolladores