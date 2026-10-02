Refuerzan seguridad en accesos a Valles
Estrategia, parte de peticiones en mesas de seguridad
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CIUDAD VALLES.- Así como sucede con la vigilancia exhaustiva en Tamasopo, Valles ha implementado vigilancia en las entradas del municipio desde hace días, refirió el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.
Así como el operativo Huasteca Segura hizo una vigilancia exhaustiva en el municipio vecino de Valles, en esta localidad hay retenes de vigilancia en las cuatro entradas a la zona urbana, como la carretera Valles-Rioverde, la Valles-Mante, la Valles-Tampico y la Valles-Tamazunchale. El funcionario explicó que la estrategia forma parte de las peticiones que se han hecho de manera formal en las mesas de seguridad que se efectúan cada semana en este municipio y para qué que prevalezca la seguridad en lo posible en Valles.
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