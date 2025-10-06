logo pulso
"MEMORIA Y LEGADO"

“MEMORIA Y LEGADO”

Refuerzan seguridad en Valles, no blindaje

En las mesas de seguridad se tratan asuntos para mejorar la tranquilidad

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
Refuerzan seguridad en Valles, no blindaje

CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán refirió que es reforzamiento de seguridad el que se trata en las mesas de seguridad, más que un “blindaje” de Valles.

El funcionario comentó que a veces el uso de términos suele hacerse por costumbre y expresó que la relativa seguridad que se vive en Valles, permite que se hable más de un “blindaje” (como ocurría en otras épocas), de un refuerzo en cuestiones de seguridad, temas que se han tratado en las mesas de seguridad, de las cuales se llevaron a cabo dos en los últimos días de la semana que apenas termina.

Comentó que de lo que se trata es de evitar que llegue delincuencia a la ciudad o personas extrañas que pudieran alterar la seguridad de los ciudadanos.

