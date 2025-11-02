Región ganadera, sin animales

CIUDAD VALLES.- La región ganadera dejó de tener animales. Los carniceros están prefiriendo el producto de grandes empacadoras que la matanza diaria, porque simplemente no hay animales en los ranchos de ganaderos en pequeño.

Una vaca con bajo peso fue impelida a meterse al pasillo del corral en el Rastro Municipal a donde fue a parar, sola con su soledad y ese escenario tristón es el que se ha tenido en Valles desde hace tiempo, ya que la producción ganadera se derrumbó a fuerza de sequías y todavía no se recupera.

El director del Rastro, Hugo Alberto Castillo dio un claro ejemplo de lo que está pasando con las reses, cada vez más escasas: en septiembre el matadero sacrificó 96 animales, mientras que el mes que prácticamente se dedica a Xantolo la matanza fue de 75 vacas, un descenso que hubiera sido inexplicable en otros tiempos.

“Muchos ganaderos medianos o pequeños productores vendieron todo cuando estaba la sequía. Ahorita que se recuperó el pasto con las aguas, prefieren esperar y los becerros son más negocio si se venden en pie”.

Agregó que el mercado lo están ganando con creces las empacadoras de carnes que ofertan a las carnicerías a costos menores que la carne recién sacrificada.

El asunto es que ha habido ocasiones que los taqueros o los restauranteros han tenido que indagar dónde hay fiambres, dado que durante jornadas enteras, no se mata un solo animal en el Rastro.