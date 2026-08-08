Registra la entidad 92 casos de barrenador
En ganado caprino, becerros, perros y cerdos
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CIUDAD VALLES.- Con 92 casos activos de gusano barrenador se encuentra el estado potosino hasta el momento, de acuerdo con el subdelegado de la Secretaría de Agricultura (Sader), Josué Camargo Ortiz.
Hasta la fecha, ha habido 1 mil 592 casos totales, desde que apareció la primera miasis en un perro de Ébano, es decir, en un lapso de siete meses y medio, han sido atacados por la mosca del barrenador en esta entidad.
Los principales animales que han sido barrenados en sus heridas han sido ganado caprino, becerros, perros y cerdos, aunque hay que recordar que también ha habido al menos cinco casos en seres humanos.
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