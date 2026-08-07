Rehabilitan acceso a Tanque Colorado

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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad y la región durante los últimos días, uno de los lugares más afectados fue el camino que comunica a la comunidad de Tanque Colorado, ante esta situación, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para evaluar los daños y en coordinación con personal de Obras Públicas, iniciaron los trabajos para rehabilitar la vialidad para que familias no enfrenten problemas de comunicación.

Las intensas precipitaciones pluviales provocaron el deslizamiento de tierra y material rocoso, lo que obstruyó uno de los principales accesos entre la comunidad de Tanque Colorado y la cabecera municipal.

Tras el reporte de los habitantes, personal de Protección Civil Municipal realizó una inspección de la zona para determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar las acciones necesarias para restablecer la vialidad.

Para llevar a cabo estos trabajos fue necesario utilizar maquinaria pesada, para retirar la tierra y las rocas que bloqueaban el camino, permitiendo recuperar el acceso de manera segura para los habitantes de la comunidad.

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Las autoridades señalaron que esta vía es el principal acceso de Tanque Colorado hacia la cabecera municipal, por lo que su rehabilitación es fundamental para garantizar la comunicación de los pobladores, así como el acceso a servicios básicos y de emergencia.