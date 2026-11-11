Rehabilitan camino de acceso al panteón

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CIUDAD VALLES.- El coordinador de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Hervert mencionó que el material usado en la Hidalgo es parte del que fue removido del Libramiento Poniente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Para Zúñiga, fue mejor tener el material aplicado en las calles alrededor del Panteón, que haber enfrentado la tormenta solamente con el piso de tierra de esas calles.

Comentó que el material es el RAP (pavimento asfáltico recuperado, por sus siglas en inglés) que ha sobrado de la obra que está haciendo la SICT en el Libramiento y aplicarlo cuesta 200 pesos por metro lineal, es decir, en los 750 metros lineales que aplicaron alrededor del camposanto se gastaron 150 mil pesos.

Es una base de fresado, junto con material de construcción que alisa el terreno y evita el lodo y los baches.

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