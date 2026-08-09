Rehabilitarán tratadora de aguas negras

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SAN CIRO DE ACOSTA.- Rehabilitarán la planta tratadora de aguas negras, en el proyecto a realizar se invertirán más de 10 millones de pesos. El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se cuenta con una tratadora que está ubicada en el lado sur de la cabecera municipal, la que ya requiere trabajos de mantenimiento, por fallas que presenta.

Dio a conocer el alcalde que desde hace más de 13 años no ha tenido trabajos de mantenimiento adecuados, por lo que ya urge sea rehabilitada, no se le brindó el mantenimiento, enfatizó.

Señaló que hay mucha obra de drenaje que se requiere mejorar, se han realizado 15.

Hizo hincapié que se realizó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para rehabilitar la tratadora.

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La obra tendrá un costo de 10 millones de pesos, el municipio aportará el 60% y el resto la Conagua, de hecho la institución ya realizó el depósito, por lo que se espera a la brevedad posible iniciar los trabajos de mantenimiento que se necesitan, finalizó.