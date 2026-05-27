Renuevan el Consejo Consultivo de Dapas

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CIUDAD VALLES.- Renuevan el Consejo Consultivo de la Dapas, este mediodía en las mismas instalaciones del organismo operador.

Como se hace cada tres años y con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno del organismo, el alcalde David Medina Salazar, se integraron los nuevos miembros del Consejo, algunos de ellos ya viejos conocidos de la Junta.

Entre los que la conforman están Irma Laura Chávez Aristigui, presidenta de este Consejo, así como los vocales, Jorge Manuel Pacheco Camacho, Armando Inocente Enríquez Martell y Rocío de Santiago Salgado.

El Consejo Consultivo es el encargado de aprobar y fiscalizar el recurso que maneja el organismo operador del Agua Potable en Valles.

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