Renuncia comunicador del Ayuntamiento

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Renuncia comunicador del Ayuntamiento

CIUDAD VALLES.- Renunció comunicador que trabajaba en la Dirección de Comunicación Social, luego de un pleito en redes con el director de un medio de comunicación.

Elías G., comunicador que hasta la semana pasada tenía un cargo en la dirección de Comunicación Social tuvo una serie de encontronazos en redes sociales con un medio de la localidad en el fin de la semana pasada y luego de ello, este lunes, presentó su renuncia en el Ayuntamiento, de acuerdo con la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Smirna de la Garza Baldelamar.

Esta es una de tres bajas que hubo en el Ayuntamiento, puesto que para este fin de mes, dos policías tramitaron su renuncia en el Gobierno Municipal.

