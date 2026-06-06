Rescatan bomberos una lechuza

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SAN CIRO DE ACOSTA.- Bomberos rescatan a una lechuza que pudo haber sufrido una lesión muy severa. Elementos de bomberos y Protección Civil dieron a conocer que se recibió una llamada de auxilio, porque un animalito estaba lesionado.

Los cuerpos de emergencia rescataron y guardaron la lechuza, que sufrió severa lesión en las alas y que le impedía volar.

Al animalito se le brindaron los cuidados necesarios, luego fue canalizado con un veterinario, para que se le brindará la atención especializada que requería.

Una vez que estuvo en perfectas condiciones fue enviado a su hábitat natural.

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