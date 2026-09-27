Rescatan mascota; estaba amarrada a la intemperie
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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal rescataron una mascota que estaba en condiciones infrahumanas, amarrada y a la que presuntamente no la alimentaban, por las malas condiciones de salud e higiene que presentaba.
Vecinos de la Infonavit los Naranjos solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, porque un perro estaba a la intemperie, de inmediato acudió el director de operaciones de la corporación Jorge Daniel Taboada al lugar, minutos después la mascota rescatada y fue enviada al veterinario para su revisión y conocer sus condiciones de salud.
Las autoridades exhortaron a la población que tenga conocimiento de una mascota que sufra maltrato, denuncien se acerque a la corporación.
Se esperaba que en el transcurso de las horas, el peludo fuera entregado supuestamente en adopción.
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