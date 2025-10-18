Rescatista pide apoyo para sus mascotas

Ciudad Fernández.- Rescatista Independiente pide apoyo para compra de croquetas para 7 mascotas que tiene en su poder además para su esterilización.

Cabe destacar que personal de la Secretaría General, la Dirección de Ecología y Seguridad Pública, acudieron a un domicilio porque recibieron un reporte de un descuido de las mascotas, que ponía en riesgo su integridad física.

La rescatista cuenta con dos perros adultos y cinco cachorros, los cuales se encuentran bajo su resguardo, a los que cuida y alimenta.

La mujer hizo hincapié que continuaría brindando cuidado a los animales, pero que se le dificulta cubrir sus necesidades alimentarias.

Por ello hizo un llamado a la ciudadanía, para que la apoye con donaciones y la esterilización de una mascota.

Puntualizó que es falso que maltrate a los animales y adelantó que estaría dispuesta a entregar en donación a los animales, que mantiene en buenas condiciones.