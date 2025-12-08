Restaurarán el templo de San Salvador

Matehuala.- Se iniciaron los trabajos técnicos para el proyecto de intervención y restauración del histórico templo de San Salvador, uno de los recintos más emblemáticos del patrimonio arquitectónico y religioso de la ciudad.

Se llevó a cabo una inspección del templo, donde estuvieron autoridades municipales, autoridades eclesiásticas, historiadores de Matehuala, arquitectos, elementos de Protección Civil Municipal y personal del INAH, para integrar el expediente técnico que permitirá participar en convocatorias de gestión de recursos federales destinados a la conservación del recinto religioso.

En la mesa de trabajo participaron el delegado del INAH en la región Altiplano, Leonardo Ramírez Moreno, quien fungirá como asesor externo en el análisis normativo, estructural y documental del proyecto conforme a los lineamientos que rigen los monumentos históricos catalogados por la dependencia.

Asimismo, asistió personal de Protección Civil Municipal para la revisión estructural, así como integrantes de la dirección de Obras Públicas, encargados de la integración técnica del proyecto.

La Universidad de Matehuala, mediante la arquitecta Marcela, que colaborará con el levantamiento de planos, evaluación de daños y estudios arquitectónicos necesarios.

También participaron los sacerdotes responsables del templo, como parte fundamental del proceso, además de representantes de organismos empresariales que contribuirán en la articulación con el sector productivo para fortalecer este esfuerzo colectivo.

La reunión contó además con la presencia de la delegada regional de Turismo y del cronista de la ciudad, quienes aportarán elementos de contexto histórico y proyección turística.