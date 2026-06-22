Restringen actividades en Micos por aluvión

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CIUDAD VALLES.- Vuelve a llover y vuelven a restringir actividades en Micos, debido a la creciente del Río en ese ramal de interés turístico, que genera muchos riesgos para que turistas realicen actividades acuáticas en el paraje.

Servando Pérez, encargado de la concesión turística de Pago-Pago, Micos informó que aunque el paraje estaría abierto este domingo 21 de junio, volvieron las limitaciones en el sitio, como por ejemplo el nado en algunas zonas marcadas como peligrosas y la suspensión del "salto de cascada", razón principal de las visitas a este lugar de caídas de agua escalonadas.

La afluencia en hoteles y en parajes siguen estando entre el 20 y 30 por ciento, a pocos días de que comiencen las vacaciones de verano en todo el país, lo que será una etapa importante por la llegada de turistas en el paraje, la mejor del año.