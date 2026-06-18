Retiran panal de abejas de escuela

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RIOVERDE.- La Coordinación de Protección Civil Municipal retiró un enjambre de abejas que era un riesgo para los alumnos de la Escuela Primaria José María Morelos, mientras que los estudiantes fueron protegidos para evitar que fueran atacados por los insectos.

Docentes de la comunidad de San Francisco solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ante la presencia de un enjambre en la escuela primaria de la localidad.

El personal implementó algunas medidas de seguridad para prevenir que los animales atacaran a los niños, mientras llegaba el apoyo de PC, que retiraría el nido de abejas.

Lo primordial fue evitar que los animales ataquen a los alumnos y resulten con lesiones de gran magnitud.

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También invitaron a los niños a no molestar a los insectos de ser localizado otro panal.