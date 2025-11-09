Reubican albergue invernal en Rioverde

RIOVERDE.- El albergue invernal cuenta con nueva ubicación en las antiguas instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en la calle Insurgentes, tiene 50 espacios para atender personas en situación de vulnerabilidad.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que en el Barrio de los Ángeles se ubicaba el albergue, el cual brindó auxilio a 2 personas el año pasado.

Sin embargo, ahora el albergue invernal fue habilitado en la calle Insurgentes, donde se ubicaba la UBR.

Señaló que cumple con los requisitos que marca la Coepris, baños, cocina y jardín y se cuenta con un enfermero que valora a las personas que se encuentran en este lugar.

Informó el funcionario que está prohibido el servicio a las personas en estado etílico.

Se tiene un espacio para 50 personas, adelantó que se estará atendiendo las llamadas de auxilio y se realizarán recorridos dentro del programa Abrigando Corazones.