Rinde protesta Consejo Directivo de Coparmex

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MATEHUALA.- Se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2026–2027 de Coparmex-Matehuala y Norte Potosino, acto encabezado por el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

Durante esta ceremonia, se tomó protesta a Juan Carlos Salazar Viezca como presidente del Centro Empresarial de Matehuala y Norte Potosino, S.P., así como a las y los integrantes del nuevo Consejo Directivo, marcando el inicio de una nueva etapa de liderazgo, compromiso y continuidad institucional en favor del desarrollo económico y empresarial de la región.

Este nuevo Consejo asume con responsabilidad el compromiso de trabajar de manera unida, cercana y propositiva, impulsando iniciativas que fortalezcan al sector empresarial, promuevan la participación ciudadana y contribuyan a la construcción de un entorno más próspero, competitivo y sostenible para Matehuala y el Norte Potosino.

Con visión, trabajo colaborativo y responsabilidad social, Coparmex reafirma su misión de ser una voz activa del empresariado y un organismo comprometido con el crecimiento, la innovación y el bienestar de nuestra comunidad, dentro del evento estuvieron autoridades municipales, autoridades eclesiásticas, así como expresidentes de la Coparmex Matehuala; cabe hacer mención que por tercer año consecutivo fue elegido como presidente de la Coparmex Matehuala Juan Carlos Salazar Viezca.

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