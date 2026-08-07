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Rinden homenaje póstumo a bombera

Por Jesús Vázquez

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Rinden homenaje póstumo a bombera
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      Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Matehuala llevaron a cabo un homenaje póstumo para despedir a la joven Gloria Esther Balleza de la Rosa, quien fue cadete de esta corporación de auxilio y que lamentablemente falleció en la ciudad de San Luis Potosí.

      Gloria Esther Balleza de la Rosa perteneció durante varios años al Cuerpo de Bomberos de Matehuala, donde se desempeñó como cadete de bomberos, por ello, sus compañeros acudieron a darle el último adiós durante sus funerales, colocando el casco que utilizó en numerosos servicios mientras formó parte de esta corporación. 

      Asimismo, el estandarte de Bomberos fue colocado a un costado de su ataúd como muestra de reconocimiento y respeto.

      Para despedir a la joven también se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la Catedral de Matehuala, donde nuevamente su casco fue colocado sobre el ataúd, al templo acudieron Bomberos para acompañar a quien fuera su compañera y rendirle un emotivo homenaje.

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      Al concluir la eucaristía, el ataúd con el cuerpo de Gloria Esther fue colocado en un camión del Cuerpo de Bomberos en el que realizó un último recorrido por la ciudad antes de ser trasladada al panteón, donde finalmente fue sepultada.

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