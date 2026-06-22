Rompe Xilitla récord Guinness de parejas bailando sobre tarima
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XILITLA.- Los jueces encargados de fiscalizar el esfuerzo por contar con el récord mundial de más parejas bailando en una tarima determinaron que este municipio lo logró y es el líder mundial en esta disciplina.
Este fin de semana, en el marco de las 48 Horas de Huapango que lleva a cabo año con año este municipio se contaron 500 parejas bailando a un mismo tiempo mientras los sones de huapango resonaban en la zona centro de esta localidad.
El récord anterior lo tenía Brownsville, Texas, con una asistencia sobre tarima de 468 parejas, así que además de la maratón de huapango, también hubo una marca nueva qué superar en el Pueblo Mágico.
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