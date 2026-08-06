San Bartolo recupera belleza de cascadas

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Matehuala.- Debido a la sequía, la comunidad de San Bartolo que se caracteriza por contar con un manantial de agua, permanecía prácticamente seca, para los habitantes de este lugar, esta belleza natural se ha recuperado gracias a las recientes lluvias, permitiendo el regreso de las famosas cascadas, uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Después de las precipitaciones registradas en la comunidad, nuevamente es posible apreciar la vegetación y los paisajes naturales del lugar, las plantas han reverdecido y las cascadas, así como los estanques y escurrimientos, volvieron a llenarse de agua.

San Bartolo es reconocido por sus cascadas y por la producción de deliciosos aguacates; sin embargo, debido a la sequía, este año la cosecha fue menor en comparación con temporadas anteriores.

Los habitantes de la comunidad hicieron un llamado a los visitantes para que respeten las áreas naturales y eviten tirar basura en el agua, los caminos y los espacios recreativos, solicitaron que los desechos sean guardados en bolsas o mochilas y depositados en un contenedor cuando sea posible, ya que lamentablemente algunas personas dejan residuos que afectan la imagen y el equilibrio ambiental del sitio.

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Los pobladores esperan que el agua almacenada sea suficiente para los próximos meses e hicieron un llamado a cuidar este recurso, ya que no existe certeza de que las lluvias continúen con la misma intensidad durante el resto de la temporada.