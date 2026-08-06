logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

San Bartolo recupera belleza de cascadas

Por Jesús Vázquez

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
A
San Bartolo recupera belleza de cascadas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Debido a la sequía, la comunidad de San Bartolo que se caracteriza por contar con un manantial de agua, permanecía prácticamente seca, para los habitantes de este lugar, esta belleza natural se ha recuperado gracias a las recientes lluvias, permitiendo el regreso de las famosas cascadas, uno de los principales atractivos turísticos de la región.

      Después de las precipitaciones registradas en la comunidad, nuevamente es posible apreciar la vegetación y los paisajes naturales del lugar, las plantas han reverdecido y las cascadas, así como los estanques y escurrimientos, volvieron a llenarse de agua. 

      San Bartolo es reconocido por sus cascadas y por la producción de deliciosos aguacates; sin embargo, debido a la sequía, este año la cosecha fue menor en comparación con temporadas anteriores.

      Los habitantes de la comunidad hicieron un llamado a los visitantes para que respeten las áreas naturales y eviten tirar basura en el agua, los caminos y los espacios recreativos, solicitaron que los desechos sean guardados en bolsas o mochilas y depositados en un contenedor cuando sea posible, ya que lamentablemente algunas personas dejan residuos que afectan la imagen y el equilibrio ambiental del sitio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los pobladores esperan que el agua almacenada sea suficiente para los próximos meses e hicieron un llamado a cuidar este recurso, ya que no existe certeza de que las lluvias continúen con la misma intensidad durante el resto de la temporada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Anuncian Campaña de Descacharrización
      Anuncian Campaña de Descacharrización

      Anuncian Campaña de Descacharrización

      SLP

      Carmen Hernández

      La finalidad es abatir el mosco transmisor del dengue

      Alertan a población por llamadas de extorsión
      Alertan a población por llamadas de extorsión

      Alertan a población por llamadas de extorsión

      SLP

      Carmen Hernández

      Arranca Campamento de Verano Deportivo
      Arranca Campamento de Verano Deportivo

      Arranca Campamento de Verano Deportivo

      SLP

      Jesús Vázquez

      Estrenará alcaldía 2 camiones de basura
      Estrenará alcaldía 2 camiones de basura

      Estrenará alcaldía 2 camiones de basura

      SLP

      Miguel Barragán