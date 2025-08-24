San Ciro presente en la Fenapo 2025

San Ciro de Acosta.- Hoy el municipio estará presente en el Pabellón Turístico de loS Pueblos Mágicos en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El presidente municipal Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que ayer iniciaron con la participación en el pabellón turístico con productos artesanales y hoy estará la exhibición de productos de 1 de la tarde a 10 de la noche.

Señaló que se ofrecerá en venta desde pan, dulces de tamarindo, artículos de carpintería y otros de talabartería, típicos de la región.

Así como morrales de ixtle, artículos de palma y recuerdos como Yo Amo San Ciro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se tendrá la presentación del libro “Retazos de espacios y músicos arribeños en San Ciro de Acosta”, que será a las 6 de la tarde.

Luego la presentación del grupo de danza de la “Caja Popular León Franco”, del Grupo Musical Miguel Oviedo y su Dinastía, entre otros más.

Se le invita a la población en general para que acuda a gozar de estos eventos que se presentarán en la Fenapo.