logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

San Ciro presente en la Fenapo 2025

Por Carmen Hernández

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
San Ciro presente en la Fenapo 2025

San Ciro de Acosta.- Hoy el municipio estará presente en el Pabellón Turístico de loS Pueblos Mágicos en la Feria Nacional Potosina (Fenapo). 

El presidente municipal Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que ayer iniciaron con la participación en el pabellón turístico con productos artesanales y hoy estará la exhibición de productos de 1 de la tarde a 10 de la noche. 

Señaló que se ofrecerá en venta desde pan, dulces de tamarindo, artículos de carpintería y otros de talabartería, típicos de la región. 

Así como morrales de ixtle, artículos de palma y recuerdos como Yo Amo San Ciro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se tendrá la presentación del libro “Retazos de espacios y músicos arribeños en San Ciro de Acosta”, que será a las 6 de la tarde. 

Luego la presentación del grupo de danza de la “Caja Popular León Franco”, del Grupo Musical Miguel Oviedo y su Dinastía, entre otros más. 

Se le invita a la población en general para que acuda a gozar de estos eventos que se presentarán en la Fenapo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se reúne Alcalde con jueces ejidales
Se reúne Alcalde con jueces ejidales

Se reúne Alcalde con jueces ejidales

SLP

Carmen Hernández

Buscan alternativas para obras

Alertan por plaga de pinacates
Alertan por plaga de pinacates

Alertan por plaga de pinacates

SLP

Jesús Vázquez

El escarabajo de color negro se cría en lugares húmedos

Isela, del desaire a lo majestuoso
Isela, del desaire a lo majestuoso

Isela, del desaire a lo majestuoso

SLP

Redacción

Un doble evento para festejar los quince años de la jovencita

Familia se duerme en un camellón
Familia se duerme en un camellón

Familia se duerme en un camellón

SLP

Carmen Hernández

Escuadrón AVE y DIF les ofrecen apoyo