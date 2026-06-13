logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sanción a La Telerina, solo con denuncia

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Sanción a La Telerina, solo con denuncia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Sí sería imputable la mujer que ha quemado carros, incluyendo la camioneta SUV de esta mañana, de acuerdo con el alcalde de Valles, David Medina Salazar.

      Esta mañana, de acuerdo con testigos, la mujer apodada "La Telerina" quemó una camioneta en un predio que usan los maestros de la Secundaría 2 a guisa de estacionamiento y surgió la discusión sobre la responsabilidad del hecho, en el entendido de que esta mujer es considerada como una "enferma mental", cuestión que la haría inimputable, de acuerdo con la Ley.

      No obstante, el alcalde David Medina expuso que aunque haya un diagnóstico, lo imputable o inimputable dependería de si hay denuncias contra ella, ya que no es la primera vez que daña automóviles usando sustancias inflamables.

      En el DIF no hay un diagnóstico claro sobre la presunta enfermedad mental, aunque se específica una tendencia a la piromanía, por ende, el munícipe refirió que le tocaría a la Fiscalía General del Estado resolver si se le puede culpabilizar o no sobre esos actos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial
      Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial

      Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial

      SLP

      Redacción

      Foro de seguridad en motocicleta
      Foro de seguridad en motocicleta

      Foro de seguridad en motocicleta

      SLP

      Carmen Hernández

      Euforia por triunfo de Selección de México
      Euforia por triunfo de Selección de México

      Euforia por triunfo de Selección de México

      SLP

      Jesús Vázquez

      Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco
      Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco

      Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco

      SLP

      Jesús Vázquez

      Autoridades educativas dan seguimiento a los hechos