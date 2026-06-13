Sanción a La Telerina, solo con denuncia

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CIUDAD VALLES.- Sí sería imputable la mujer que ha quemado carros, incluyendo la camioneta SUV de esta mañana, de acuerdo con el alcalde de Valles, David Medina Salazar.

Esta mañana, de acuerdo con testigos, la mujer apodada "La Telerina" quemó una camioneta en un predio que usan los maestros de la Secundaría 2 a guisa de estacionamiento y surgió la discusión sobre la responsabilidad del hecho, en el entendido de que esta mujer es considerada como una "enferma mental", cuestión que la haría inimputable, de acuerdo con la Ley.

No obstante, el alcalde David Medina expuso que aunque haya un diagnóstico, lo imputable o inimputable dependería de si hay denuncias contra ella, ya que no es la primera vez que daña automóviles usando sustancias inflamables.

En el DIF no hay un diagnóstico claro sobre la presunta enfermedad mental, aunque se específica una tendencia a la piromanía, por ende, el munícipe refirió que le tocaría a la Fiscalía General del Estado resolver si se le puede culpabilizar o no sobre esos actos.

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