SAT ya cuenta con módulo en Rioverde
RIOVERDE.- El municipio ya cuenta con un módulo del Servicio de Administración Tributaria ( SAT); autoridades municipales dieron a conocer que se están acercando los servicios a la población en general.
Es por ello que se instaló un módulo del SAT, donde se puede realizar la firma y otros trámites. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecerá los trámites de generación y renovación de firma electrónica, expedición de constancia de situación fiscal, así como la inscripción del Registro Federal de Causantes ( RFC).
Sin embargo, el Municipio será sede a partir del 24 al 28 de noviembre. La oficina está ubicada en la calle San Juan S/N, colonia Isla San Pablo. Las personas interesadas pueden agendar la cita o en su caso enviar un mensaje de WhatsApp al número 487 156 7253.
