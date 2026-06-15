Se abre hoyanco en transitada esquina

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Matehuala.- Se abre peligroso hoyanco en la esquina de las calles Independencia y Aldama que puede llegar a socavón. Los vecinos de la zona colocaron algunas piedras para evitar que carros o automóviles cayeran en él y pudiera ocurrir un accidente.

Mencionaron que es un pequeño hoyo, pero al asomarse vieron que está hueco y profundo, por lo que hay el riesgo de que se abra la calle y se genere un socavón, por lo que piden a las autoridades correspondientes que acudan a repararlo antes de que llegue a ocurrir algún accidente.

Comentaron que en este tramo de calle pasan muchos vehículos y camiones urbanos, ya que queda cerca de escuelas secundarias y primarias; además, también está cerca de la Pulga del Triangulito.

Por lo que es necesario que se rehabilite el lugar y no solo le echen tierra al hoyo, ya que se ve que está en peligro de abrirse más el pavimento, si pasa un vehículo con carga pesada puede ocurrir un accidente.

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