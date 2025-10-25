logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se abre socavón en rúa a Plazuela

Con la oscuridad, difícil ver el hoyote

Por Carmen Hernández

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Se abre socavón en rúa a Plazuela

RIOVERDE.- Se abre enorme socavón en la carretera federal de la comunidad de Plazuela, vecinos piden que las autoridades se pongan las pilas, para evitar un accidente de fatales consecuencias. 

Habitantes de la comunidad de Plazuela dieron a conocer que la carretera federal 69 presenta muchos daños, lo que representa un peligro para quienes circulan por esta rúa. 

Mencionaron que se abrió un enorme socavón que es un riesgo para los automovilistas que circulan por esta importante vía, que ya oscurecido no llega a percibirse, lo que puede provocar un accidente de fatales consecuencias. 

Señalaron que ante el peligro que representa, optaron por colocar una franela roja así como una caja de refresco, para que pueda ser visible el hoyanco. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hacen un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pongan las pilas y a la brevedad envíen a una cuadrilla a reparar el daño. 

Refieren que en caso de que se genere un accidente, hacen responsables a las autoridades porque ya se ha solicitado apoyo y hacen caso omiso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas
Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

SLP

Jesús Vázquez

Se fundó para evitar se generara otra guerra mundial

Detectan locatarios inspectores piratas
Detectan locatarios inspectores piratas

Detectan locatarios inspectores piratas

SLP

Redacción

Ofertan artículos para el halloween
Ofertan artículos para el halloween

Ofertan artículos para el halloween

SLP

Jesús Vázquez

Costará el Xantolo a Valles 1mdp
Costará el Xantolo a Valles 1mdp

Costará el Xantolo a Valles 1mdp

SLP

Redacción