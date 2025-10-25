Se abre socavón en rúa a Plazuela

RIOVERDE.- Se abre enorme socavón en la carretera federal de la comunidad de Plazuela, vecinos piden que las autoridades se pongan las pilas, para evitar un accidente de fatales consecuencias.

Habitantes de la comunidad de Plazuela dieron a conocer que la carretera federal 69 presenta muchos daños, lo que representa un peligro para quienes circulan por esta rúa.

Mencionaron que se abrió un enorme socavón que es un riesgo para los automovilistas que circulan por esta importante vía, que ya oscurecido no llega a percibirse, lo que puede provocar un accidente de fatales consecuencias.

Señalaron que ante el peligro que representa, optaron por colocar una franela roja así como una caja de refresco, para que pueda ser visible el hoyanco.

Hacen un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pongan las pilas y a la brevedad envíen a una cuadrilla a reparar el daño.

Refieren que en caso de que se genere un accidente, hacen responsables a las autoridades porque ya se ha solicitado apoyo y hacen caso omiso.