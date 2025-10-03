logo pulso
Estado

Se accidenta empleado de PC

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Se accidenta empleado de PC

CIUDAD VALLES.- Durante la tarea de un desrrame, un trabajador de Protección Civil Municipal resultó accidentado y tuvo que ser hospitalizado, de acuerdo con datos del director Miguel Ángel Sánchez Hernández.

El lunes 29 de septiembre, Amado N., de 47 años de edad se encontraba haciendo labores de corte en un árbol cercano a la estación del Ferrocarril, cuando sucumbió de una altura considerable y luego de los primeros auxilios fue trasladado al Hospital General, ya que los trabajadores cuentan con atención médica sin IMSS.

El director Sánchez Hernández explicó que fue atendido en todo momento y resultó con un esguince en uno de sus pies, aunque el internamiento fue hasta el pasado miércoles 1 de octubre y ahora se encuentra en observación médica.

Uniforman a policías municipales
SLP

Jesús Vázquez

Concurso de fotografía por la paz en Conalep
SLP

Jesús Vázquez

Alumnos deben expresar con una fotografía como se vive la cultura de la paz

Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía
SLP

Redacción

Su trabajo fue retratando a los diablos de Las Conchas

Estafan con rifa pro Catedral
SLP

Jesús Vázquez

Dicen que los recursos que se obtengan serán para obras del recinto