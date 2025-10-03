Se accidenta empleado de PC

CIUDAD VALLES.- Durante la tarea de un desrrame, un trabajador de Protección Civil Municipal resultó accidentado y tuvo que ser hospitalizado, de acuerdo con datos del director Miguel Ángel Sánchez Hernández.

El lunes 29 de septiembre, Amado N., de 47 años de edad se encontraba haciendo labores de corte en un árbol cercano a la estación del Ferrocarril, cuando sucumbió de una altura considerable y luego de los primeros auxilios fue trasladado al Hospital General, ya que los trabajadores cuentan con atención médica sin IMSS.

El director Sánchez Hernández explicó que fue atendido en todo momento y resultó con un esguince en uno de sus pies, aunque el internamiento fue hasta el pasado miércoles 1 de octubre y ahora se encuentra en observación médica.