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Se desploma barda de antigua hacienda

Forma parte del patrimonio histórico del municipio

Por Jesús Vázquez

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Se desploma barda de antigua hacienda
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      Charcas.- Debido a las intensas lluvias que se están registrando en el Altiplano provocaron el derrumbe de una antigua hacienda en el municipio de Charcas, conocida como El Refugio. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Al lugar acudieron corporaciones policiacas, quienes cerraron la calle para evitar algún accidente.

      Debido a las fuertes lluvias una antigua hacienda que tenía más de 300 años, conocida como El Refugio, terminó derrumbándose. 

      Afortunadamente en ese momento no pasaba nadie por el lugar, por lo que no hubo personas lesionadas. 

      Los vecinos solo escucharon un fuerte estruendo al momento en que cayó la barda de la hacienda y al salir, vieron que se había derrumbado y reportaron la situación a las autoridades.

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      Ante este hecho, las corporaciones policiacas acudieron y cerraron las calles desde la esquina de Gómez Farías hasta la esquina de Niños Héroes, mientras trabajadores de Servicios Públicos Primarios retiraban los escombros que cayeron sobre la calle, de esta manera evitar que ocurriera un accidente en la zona.

      Esta era la antigua Hacienda El Refugio, un lugar con más de 300 años de antigüedad e histórico para el municipio, pues era una hacienda de la antigua época. 

      La barda que cayó inclusive contaba con un torreón de vigilancia donde personal se encontraba cuidando la hacienda. 

      La barda se cayó debido a la antigüedad y a la humedad por las recientes lluvias. 

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