Llega agua turbia a las viviendas

Bastaron dos días de lluvias; Dapas solo da excusas vanas

Por Miguel Barragán

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Llega agua turbia a las viviendas

CIUDAD VALLES.- Volvió la turbiedad al agua que provee la Dapas a las casas de familias de Valles con un par de días de lluvias se generó este problema.

La precipitación del sábado en la madrugada y de varios lapsos de este domingo volvió a enturbiar el río por el arrastre de sedimentos y lodos que inmediatamente se ven reflejados en las casas de miles de usuarios que están conscientes de que no pueden tomar esa agua, pero tampoco la pueden utilizar para lavar ropa, trastes o para hacer limpieza en sus hogares.

En un breve comunicado de la Dapas se dio a conocer que los químicos de la planta han estado al pendiente de la correcta cloración del líquido, pero no dice nada sobre una solución a la turbiedad.

