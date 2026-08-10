logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se disparan multas de Tránsito por estacionarse en lugar prohibido

Por Jesús Vázquez

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se disparan multas de Tránsito por estacionarse en lugar prohibido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Autoridades de Tránsito y Vialidad dan a conocer que el mayor número de infracciones que se están aplicando en el municipio corresponde a automovilistas que se estacionan en lugares prohibidos, sin importarles que podrían ser afectos a una sanción.

      Declaró Jorge Alberto Cossío, juez de la corporación, que proliferan las multas porque los conductores no respetan las zonas marcadas con línea amarilla. 

      Refiere que a pesar de que los automovilistas saben que son lugares donde no está permitido estacionarse, continúan haciéndolo sin medir el peligro que esto representa de una sanción.

      Explicó que muchas líneas amarillas se encuentran en las esquinas con la finalidad de mantener una adecuada visibilidad para los conductores que circulan por las vialidades y evitar accidentes en los cruceros, sin embargo, cuando hay vehículos estacionados en estos puntos, la visibilidad se reduce considerablemente y aumenta el riesgo de que ocurra algún percance.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Expresó que después de las infracciones por estacionarse en línea amarilla, el segundo motivo más frecuente de multas corresponde a personas que no realizan el pago del parquímetro. 

      Comentó el funcionario que los elementos de Tránsito y Vialidad han estado tomando cursos y capacitándose en materia de protocolos de actuación. 

      Agregó que se trabaja en establecer procedimientos para que, cuando los oficiales realicen una detención, se identifiquen correctamente, informen al ciudadano el motivo de la intervención y expliquen la razón por la que se está aplicando una infracción.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan bomberos víbora de cascabel
      Capturan bomberos víbora de cascabel

      Capturan bomberos víbora de cascabel

      SLP

      Redacción

      Arreglarán caminos dañados en la ZM
      Arreglarán caminos dañados en la ZM

      Arreglarán caminos dañados en la ZM

      SLP

      Carmen Hernández

      Lluvias causaron muchos desperfectos

      Campaña de esterilización canina
      Campaña de esterilización canina

      Campaña de esterilización canina

      SLP

      Carmen Hernández

      Rehabilitan camino a comunidad Limones
      Rehabilitan camino a comunidad Limones

      Rehabilitan camino a comunidad Limones

      SLP

      Jesús Vázquez

      Con maquinaria pesada fue habilitada la vialidad