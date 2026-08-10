Se disparan multas de Tránsito por estacionarse en lugar prohibido

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Matehuala.- Autoridades de Tránsito y Vialidad dan a conocer que el mayor número de infracciones que se están aplicando en el municipio corresponde a automovilistas que se estacionan en lugares prohibidos, sin importarles que podrían ser afectos a una sanción.

Declaró Jorge Alberto Cossío, juez de la corporación, que proliferan las multas porque los conductores no respetan las zonas marcadas con línea amarilla.

Refiere que a pesar de que los automovilistas saben que son lugares donde no está permitido estacionarse, continúan haciéndolo sin medir el peligro que esto representa de una sanción.

Explicó que muchas líneas amarillas se encuentran en las esquinas con la finalidad de mantener una adecuada visibilidad para los conductores que circulan por las vialidades y evitar accidentes en los cruceros, sin embargo, cuando hay vehículos estacionados en estos puntos, la visibilidad se reduce considerablemente y aumenta el riesgo de que ocurra algún percance.

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Expresó que después de las infracciones por estacionarse en línea amarilla, el segundo motivo más frecuente de multas corresponde a personas que no realizan el pago del parquímetro.

Comentó el funcionario que los elementos de Tránsito y Vialidad han estado tomando cursos y capacitándose en materia de protocolos de actuación.

Agregó que se trabaja en establecer procedimientos para que, cuando los oficiales realicen una detención, se identifiquen correctamente, informen al ciudadano el motivo de la intervención y expliquen la razón por la que se está aplicando una infracción.