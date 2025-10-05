Se incendia casa en la Bustamante

Matehuala.- Se incendió una casa abandonada en la colonia Bustamante en el siniestro no hubo lesionados, al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil Municipal y de la Policía Municipal.

Los hechos se generaron la tarde del sábado en la calle Pablo Neruda, cuando de una vivienda empezaron a generarse muchas llamas, los vecinos del lugar inmediatamente solicitaron auxilio, para evitar que el fuego se propagara a los demás domicilios cercanos al lugar.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes estuvieron resguardando el área para que no pasara ninguna persona, así mismo llegaron elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes estuvieron trabajando en coordinación para controlar el fuego y evitar que una persona resultara lesionada.

La casa está abandonada pero llena de basura, muchos desechos inflamables y muebles desechos lo que provocó que el fuego se expandiera rápidamente por todo el domicilio, con el camión cisterna estuvieron trabajando para arrojar agua al domicilio y apagar el incendio, haciendo labores de enfriamiento y remoción de basura, para que no se expandiera el fuego.

De acuerdo al reporte de Bomberos, fue necesario usar diez mil litros de agua para lograr apagar el incendio, afortunadamente lo lograron controlar y no hubo gente lesionada.