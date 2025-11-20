Se incendia tráiler en carretera 57

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos en coordinación con la Guardia Nacional controlaron el incendio de un tráiler en la carretera 57, afortunadamente no se registraron personas lesionadas en este siniestro.

Los hechos se generaron la madrugada del miércoles, cuando en la oficina de bomberos recibieron el reporte del incendio de un tracto camión sobre la carretera 57, en el kilómetro 149 a la altura de la comunidad del Carmen, por lo que inmediatamente acudieron una unidad para brindar auxilio y evitar una tragedia.

El personal en turno y voluntarios se trasladaron en la unidad cisterna al lugar del incendio, al llegar de inmediato realizaron labores de sofocación y enfriamiento, sin embargo, el tractocamión fue consumido en su totalidad por el fuego, afortunadamente no hubo lesionados en este siniestro.

Cabe mencionar que ya son dos días seguidos que se presentan incendios de tractocamiones en la carretera 57 y hasta al momento autoridades no han podido definir cuáles sean las causas de este tipo de percances.

En el lugar también estuvieron los elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para evitar que algún vehículo pasara y llegar a ser alcanzado por las llamas, fueron varios minutos los que los bomberos tardaron en controlar el fuego.