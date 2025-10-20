Se incendia un tractocamión

Matehuala.- Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron el reporte del incendio de un tractocamión cerca del Ejido de Santa Ana, los tragahumo trabajaron en coordinación con elementos de la Policía Municipal para evitar que se acercara la gente, no hubo personas lesionadas y finalmente quedó controlado el fuego que generó muchos daños a la unidad motriz.

Los hechos se presentaron en la calle Miguel Hidalgo del Ejido de Santa Ana, donde habitantes de este lugar reportaron el incendio de un tractocamión, por lo que pedían apoyo de las corporaciones de emergencia para que acudieran al lugar y controlaran el fuego antes de que se propagara por diferentes zonas del ejido, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron el área para evitar que hubiera lesionados.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos al llegar realizaron diversas labores para la sofocación de las llamas y enfriamiento, después de varios minutos lograron controlar el fuerte incendio, afortunadamente no había personas dentro del vehículo ni cerca por lo que no hubo lesionados durante el siniestro.

Se desconoce cuál fue la causa que provocó que ocurriera el incendio del tractocamión, sin embargo, tanto bomberos como las autoridades policiacas llevaron a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades.

