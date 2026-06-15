Se preparan los restauranteros para día del padre
Confían tener un incremento en sus ventas
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RIOVERDE.- Restauranteros esperan tener un incremento en las ventas de un 45% por el Día del Padre que se celebrará el próximo domingo.
Comerciantes dieron a conocer que el 10 de mayo, todos les festejan a la reina del hogar, les compran un detalle o las llevan a un restaurante.
Para este próximo domingo que se celebra el día del padre esperan un repunte de comensales en los restaurantes y en las vinaterías, pues familias también acostumbran festejar a los papás. Porque los hijos llevan a los padres a comer, en su mayoría mariscos, cuyos precios se mantienen a 145 el platillo.
Así como las botellas de vinos, en su mayoría tequila y whisky, aunque hay otros licores que son del gusto del papá, pero la cuestión es hacerle su gusto al papá.
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