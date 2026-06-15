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Se preparan los restauranteros para día del padre

Confían tener un incremento en sus ventas

Por Carmen Hernández

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Se preparan los restauranteros para día del padre
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      RIOVERDE.-  Restauranteros esperan tener un incremento en las ventas de un 45% por el Día del Padre que se celebrará el próximo domingo. 

      Comerciantes dieron a conocer que el 10 de mayo, todos les festejan a la reina del hogar, les compran un detalle o las llevan a un restaurante.  

      Para este próximo domingo que se celebra el día del padre esperan un repunte de comensales en los restaurantes y en las vinaterías, pues familias también acostumbran festejar a los papás. Porque los hijos llevan a los padres a comer, en su mayoría mariscos, cuyos precios se mantienen a 145 el platillo. 

      Así como las botellas de vinos, en su mayoría tequila y whisky, aunque hay otros licores que son del gusto del papá, pero la cuestión es hacerle su gusto al papá.

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