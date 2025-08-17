Se queman cuatro vehículos en taller
RIOVERDE.- Un incendio en un taller mecánico dejó 4 vehículos calcinados en su totalidad y uno parcialmente, los hechos se suscitaron en la Colonia María del Rosario ayer por la tarde.
Elementos del Cuerpo de Bomberos dieron a conocer que recibieron una llamada al número de emergencia, donde reportaron un incendio frente al Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) ubicado en la calle 6 y la Colonia María del Rosario.
Al lugar arribaron los tragahumo a bordo de la unidad M9, de inmediato iniciaron los trabajos para sofocar el fuego, pero pese a los esfuerzos el fuego ya había consumido en su totalidad a cuatro vehículos y uno de manera parcial.
Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden los daños materiales generado por el fuego.
