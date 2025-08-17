logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se queman cuatro vehículos en taller

Por Carmen Hernández

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Se queman cuatro vehículos en taller

RIOVERDE.- Un incendio en un taller mecánico dejó 4 vehículos calcinados en su totalidad y uno parcialmente, los hechos se suscitaron en la Colonia  María del Rosario ayer por la tarde.

Elementos del Cuerpo de Bomberos dieron a conocer que recibieron una llamada al número de emergencia, donde reportaron un incendio frente al Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) ubicado en la calle 6 y la Colonia María del Rosario.  

Al lugar arribaron los tragahumo a bordo de la unidad M9, de inmediato iniciaron los trabajos para sofocar el fuego, pero pese a los esfuerzos el fuego ya había consumido en su totalidad a cuatro vehículos y uno de manera parcial.  

Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden los daños materiales generado por el fuego. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

SLP

Miguel Barragán

Policías recuperan cartera con dinero
Policías recuperan cartera con dinero

Policías recuperan cartera con dinero

SLP

Redacción

Aumentan terapias para motociclistas accidentados
Aumentan terapias para motociclistas accidentados

Aumentan terapias para motociclistas accidentados

SLP

Carmen Hernández

Muchos de los afectados sufren incapacidad temporal, otros daños irreversibles

Entregan apoyos escolares
Entregan apoyos escolares

Entregan apoyos escolares

SLP

Jesús Vázquez