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Estado

Se reúnen alcaldes con funcionarios estatales

Para conocer necesidades y obras que requieren los municipios

Por Carmen Hernández

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Se reúnen alcaldes con funcionarios estatales
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      RIOVERDE.- Se llevó a cabo una reunión de trabajo con alcaldes de la Zona Media donde estuvieron presentes la Secretaria de Salud, de Comunicaciones y Transportes y otros funcionarios, el asunto era conocer necesidades y obras que requieren los municipios.

      En el Salón de eventos Premium se llevó a cabo la reunión de los presidentes municipales con la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Araceli Martínez Acosta, la titular de la Secretaría de Salud Mariana Gómez Ordaz y José Francisco Reyes Novelo, de la Junta Estatal de Caminos(JEC). 

      A la reunión asistieron Sergio Izaguirre de Lagunillas, Baltazar Tello de Rayón, de Rioverde Arnulfo Urbiola Román, de Cárdenas, Miguel Hernández Aguilar, de Cerritos Ruth Castillo Montelongo. 

      Los ausentes fueron el edil de Alaquines, Santa Catarina y Villa Juárez, entre otros. 

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      Señalaron los funcionarios que se está recorriendo todo el estado para conocer las necesidades y obras que requieren los municipios. 

      Se abordaron temas de obras públicas de cada municipio, para seguir posicionando al estado con mayor crecimiento.  

      Realizar acciones de prevención en el tema de salud, seguir con la vacunación antirrábica, en el último trimestre del año se van a reconstruir los caminos de varias comunidades, que fueron  dañados por las recientes lluvias.

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