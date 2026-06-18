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Se suicida menor de edad

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Se suicida menor de edad
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      Matehuala.- Una adolescente de 13 años de edad se quitó la vida en su domicilio ubicado en la calle Reforma, fue localizada por sus familiares, quienes rápidamente se comunicaron con las corporaciones de auxilio, con la esperanza de que pudieran hacer algo por ella, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

      Los hechos ocurrieron en la calle Reforma, entre Régules y Damián Carmona, en el centro de la ciudad, donde una adolescente de apenas 13 años de edad fue encontrada en su habitación colgada por sus familiares, quienes rápidamente se comunicaron con las corporaciones de auxilio. Al llegar los paramédicos de Cruz Roja y revisar el cuerpo de la menor, ya no presentaba signos vitales.

      Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las debidas investigaciones, se comunicaron con la Policía de Investigación, cuyos elementos acudieron a realizar el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron para practicarle los exámenes de ley.

      Se desconoce qué fue lo que orilló a la niña a tomar esta decisión. 

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      De manera extraoficial se sabe que tenía días sin querer ir a la escuela. 

      Ante esta situación, se pide a los padres de familia con hijos adolescentes estar al pendiente de ellos, en caso de observar comportamientos extraños en los menores, solicitar apoyo profesional para prevenir que se presenten más casos de jóvenes que atenten contra su vida.

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