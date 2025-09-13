Se toman foto amistosa Rita Ozalia y el Rector

CIUDAD VALLES.- Luego de unas semanas de encontronazos mediáticos entre el Gobernador Ricardo Gallardo y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejando Javier Zermeño Guerra, hoy apareció en el Congreso, sonriente, junto a la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

En el informe de Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, al que incluso fue invitado el senador Gerardo Fernández Noroña, al final, la presidenta morenista en San Luis Potosí, Rita Ozalia saludó al rector y le pidió una fotografía que después ella presumió en sus redes sociales.

En la imagen, tanto el jefe universitario como la líder morenista, sonríen a la cámara y se abrazan con la tribuna legislativa a sus espaldas.