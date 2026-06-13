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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Estado

Según PC, tormentas inundarían Valles y la Huasteca Potosina

En sesión del Consejo de Protección Civil refieren que habrá más huracanes

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Según PC, tormentas inundarían Valles y la Huasteca Potosina
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      CIUDAD VALLES.- Al menos tres eventos meteorológicos podrían afectar a Valles y la Huasteca en la temporada de lluvias de este año, dijo el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

      En su exposición, durante la sesión de Consejo de Protección Civil, Sánchez Hernández refirió que habrá más actividad de huracanes en el Pacífico que en el Atlántico, que es la vertiente a la que pertenece la Huasteca, aún así, por lo menos tres tormentas o huracanes podrían afectar con lluvias torrenciales e inundaciones a la zona.

      En la sesión también refirió que se han hecho los desazolves de al menos nueve canales y arroyos que cruzan la ciudad y que hay un plan específico de coordinación con las demás corporaciones, miembros también del citado Consejo.

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