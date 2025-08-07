logo pulso
Severas sanciones a quien tire basura en 5 de Mayo

Camión de recolección pasa a diario en zona centro

Por Redacción

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
Severas sanciones a quien tire basura en 5 de Mayo

CIUDAD VALLES.- Piden a habitantes de la zona centro que no tiren basura en la calle 5 de Mayo o se les multará hasta con 17 mil pesos.

La presencia del camión de la basura en tres horarios de 7 a 8 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y de 7 a 8 de la noche es exclusivamente para que los locatarios tiren su basura, no para que los demás habitantes del centro vayan a tirar sus desechos en ese lugar, por la insalubridad y mal aspecto que genera el tiradero de desechos.

Julio César Otero Torres, director de Ecología expuso que para los que viven en la zona centro hay un servicio de recolección que pasa a diario y que ese es el que deben de usar, porque los horarios del vehículo que estará estacionado en 5 de Mayo sólo son para los que tienen negocios en el mercado.

