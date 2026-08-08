Sigue desabasto de agua en la zona tének
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CIUDAD VALLES.- No se ha podido reanudar el suministro de agua en la zona tének, pero están enviando pipas a los ejidos sin el vital líquido, dijo el director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera.
El problema de la falta de agua en la zona tének, es debido a tres fugas cercanas a la extracción en el ejido Santa Anita aunque había sido pronosticado quedar resuelto para el jueves en la tarde, la mañana de este viernes todavía no quedaba finiquitado el problema para reanudar el abasto del líquido a la zona.
El director de Obras Públicas dijo que habían tenido algunos problemas técnicos, sin embargo, mandarían pipas para las comunidades de la parte alta de la zona tének que se quedaron sin el líquido, para paliar la situación y apoyar a las familias que enfrentan problemas de la falta de agua.
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