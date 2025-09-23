Sigue la novela de parquímetros

CIUDAD VALLES.- Vuelve a meter freno el Ayuntamiento de Valles al cobro por estacionamiento a Iberparking, hasta que se dé la suscripción del contrato entre ambas partes, además de que se contratará personal para el trato directo con la gente.

Aunque la disposición de que se reanudara el cobro de los estacionamientos era para este lunes, hay algunos pendientes todavía, como la firma del nuevo contrato y que se reconforme la plantilla laboral, que tendrá que cambiar con el fin de que no haya más confrontación entre los operarios de la empresa y los automovilistas.

Indicó que no serán todos los que serán cambiados de sus puestos, pero que sí habrá un control sobre el personal para que no haya más conflictos entre los ciudadanos.