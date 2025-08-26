Siguen cerrados parajes a las actividades acuáticas

CIUDAD VALLES.- El río sigue con buena profundidad, luego de las más de seis horas de lluvia que cayeron al inicio de este domingo 24 de agosto.

En lo que se podría decir que fue la segunda oleada de lluvias, que comenzaron con el aguacero del domingo en la madrugada, el río Valles alcanzó un total de 3.20 metros de profundidad y luego de 24 horas de la torrencial lluvia la Comisión Nacional del Agua reportó 1.92 metros de profundidad en la estación de Santa Rosa. Hay que recordar que la escala crítica máxima es de 5.50 metros.

Los parajes que cerraron sus puertas hoy por las lluvias son la cascada de Tamul, en los embarcaderos de La Morena, Tanchachín y el Mirador El Naranjito; además El Jabalí, Puente de Dios, Tambaque y La Garita estarán cerrados.

En Valles está cerrado El Sidral y en El Naranjo, las Cascadas de Minas Viejas y el río Axtla en el municipio del mismo nombre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí