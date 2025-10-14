logo pulso
Estado

Siguen comunidades incomunicadas: LA

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Siguen comunidades incomunicadas: LA

CIUDAD VALLES.- Tres comunidades todavía aisladas hay en Valles, aunque sin ninguna tragedia que lamentar, dijo el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

El funcionario refirió que San Carlos, El Gritadero y Salcedo son los poblados que todavía sufren de incomunicación por el bloqueo de agua provocado por las crecientes, pero que no hay daños graves ni mucho menos tragedias qué lamentar en este municipio que fue menos maltratado por las precipitaciones que asolaron a varios estados desde el martes de la semana pasada.

Comentó que el presidente municipal ha ordenado entregar 600 apoyos alimentarios a los ciudadanos que se han quedado aislados por las crecientes de los ríos que se generaron.

