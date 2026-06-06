Simulacro de rescate en el Hospital Comunitario

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Ciudad del Maíz.- En el Hospital de Seguridad Bienestar se llevó a cabo un simulacro con el tema de hombres armados, el cual tuvo una duración de 23 minutos.

La corporación de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal del Hospital Comunitario realizaron un simulacro que inició a las 11:42 de la mañana, con la situación de una emergencia con hombres armados en el nosocomio.

Participaron 10 agentes de la corporación policíaca y concluyó a las 12:05.

Se puso en práctica el procedimiento de alerta, se evaluaron los tiempos de respuesta y la coordinación entre las corporaciones policiacas.

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Los elementos sometieron a los civiles armados y lograron detenerlos en el simulacro.