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Sin control, incendio del relleno sanitario

Se ha realizado una larga jornada para sofocar las llamas

Por Carmen Hernández

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Sin control, incendio del relleno sanitario
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      RIOVERDE.- Aún no ha sido controlado el incendio del relleno sanitario de Rioverde, se espera que hoy quede extinguido, manifestó el alcalde Arnulfo 

      Urbiola Román. 

      Como se recordará, el incendio inició el pasado lunes, aunque se sigue trabajando de manera coordinada con Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Obras Públicas y Desarrollo Rural para combatirlo, dijo el alcalde. 

      Recordó el presidente municipal que el martes llevaban un 65% en combate al fuego, pero se espera que a más tardar hoy esté extinguido en su totalidad. Es un incendio interno, se está atacando con camiones de tierra, aunque también se están utilizando pipas de agua, puntualizó. 

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