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Sindicalizados del IMSS demandan mejor salario

Por Redacción

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Sindicalizados del IMSS demandan mejor salario
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      CIUDAD VALLES.- Marcharon sindicalizados del IMSS en contra de la gestión de su Comité Ejecutivo Nacional y contra el pírrico aumento que les aprobaron. 

      Juan Jesús Rubio Arteaga, delegado sindical del IMSS en Valles dijo que la marcha de más de 300 personas que fue de la Glorieta Hidalgo a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en avenida Lázaro Cárdenas se debía a la falta de defensa que tiene la base trabajadora de parte del CEN del SNTSS, a cargo del secretario general, Rafael Olivos Hernández, quién no vela por los beneficios de los sindicalizados. 

      Mencionó que el aumento del 2.9 por ciento al salario es una burla y la opinión pública debe entender que los sueldos de la base laboral son bajos, puesto que no pasan de los ocho mil al mes, que es el monto con el que se jubilan, ya que las prestaciones no se incluyen en el retiro. 

      Lo que buscan las 37 Secciones Sindicales en todo el país es una asamblea extraordinaria para exigir la mejora de la situación laboral.

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