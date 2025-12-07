logo pulso
Sólo 16 municipios huastecos ahorraron para el aguinaldo

Valles tuvo que solicitar préstamo para poder cumplir

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Sólo 16 municipios huastecos ahorraron para el aguinaldo

CIUDAD VALLES.- Los 16 municipios huastecos que ahorraron con el Gobierno del Estado pagarán más de 100 millones de pesos de aguinaldos entre el personal.

En total, las 16 localidades recibirán 102 millones de pesos que se irán para compromisos de fin de año, como lo ha dicho el mismo Gobernador y los que más dinero recibieron fueron Tamazunchale, con 16 millones de pesos, Xilitla con 13.4 millones y Aquismón con 11 millones, cifras que corresponden al pago de aguinaldos y que se conjuntaron con un ahorro entre las Tesorerías y la Secretaría de Finanzas.

El municipio de Valles no entró al esquema del ahorro con el Gobierno y pidió un préstamo de 25 millones de pesos para el mismo fin que los primeros.

