Por causar daños en percance, arrestados

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad luego de que se dieran a la fuga cuando para no pagar los daños que causaron en un accidente, esto en la colonia Fracción Rivera.

Luego del reporte, los agentes municipales acudieron a la intersección del Anillo Periférico Oriente y el río Santiago, en la colonia mencionada, donde un conductor señaló a dos individuos de chocar su automóvil marca Volkswagen Vento de color blanco y escapar para no pagarle, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar, oficiales municipales tuvieron contacto con los reportados, quienes abordaban un automóvil marca Volkswagen Jetta de color blanco; después de dialogar con ellos, se identificaron como Jesús “N” de 45 años y Enrique “N” de 35.

Enseguida se les informó que serían detenidos por presuntos daños, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el debido proceso.

